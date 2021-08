Tennis

Tennis : Djokovic, Murray... Cette grosse analyse de Roger Federer !

Publié le 27 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors qu'il a mis un terme à sa saison, Roger Federer ne reste pour autant pas loin du monde du tennis. Le Suisse s'est en effet prononcé sur l'évolution du jeu sur les courts.

Malgré sa blessure, Roger Federer reste actif loin des courts de tennis. Le Suisse a en effet mis un terme à sa saison et ne devrait plus jouer pendant plusieurs mois après avoir décidé de se faire opérer d'un genou douloureux. Alors qu'il a commencé sa carrière professionnelle en 1998, Roger Federer a eu l'occasion de voir évoluer année après année le jeu sur le circuit. Pour Rodger , les joueurs de grande taille seront amenés à dominer à l'avenir.

« Le jeu va devenir encore plus puissant »