Tennis

Tennis : Murray, Federer… John McEnroe se confie sur la suite de leur carrière !

Publié le 26 août 2021 à 10h35 par La rédaction

En méforme physique depuis quelques temps, Andy Murray et Roger Federer ont été défendus par John McEnroe qui s'est identifié à eux et exprimé sur leur avenir.

Aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, la victoire d’Alexander Zverev paraissait comme l’une des étapes de la passation de pouvoir prévue entre l’ancienne et la nouvelle génération. Avec les forfaits de Roger Federer et Rafael Nadal pour l’US Open et même la fin de saison, Novak Djokovic semble être le dernier des trois à pouvoir se confronter aux petits nouveaux sur une année civile. Pour John McEnroe, c’est désolant de voir des joueurs comme Roger Federer et Andy Murray dans le dur.

« Vous ne voulez pas voir Roger Federer, s’il est classé 30ème ou 40ème dans le monde »