Tennis

Tennis : Le nouveau pétage de plomb de Medvedev !

Publié le 25 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Pendant sa demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati contre Andrey Rublev, Daniil Medvedev a été blessé par une caméra, avant de s’énerver sur l’arbitre de la rencontre et le superviseur.

Après des Jeux Olympiques décevants, Daniil Medvedev s’est remis en selle au Masters 1000 de Cincinnati. Facile jusqu’en demi-finale, le Russe s’est finalement incliné contre Andrey Rublev, son compatriote. Une défaite qui a mis du temps à se dessiner mais qui restera surtout marquée par la petite polémique de la caméra. A 1 set partout, Daniil Medvedev a été dans l’incapacité de renvoyer une balle après avoir percuté une caméra présente sur le fond de court. De quoi agacer le numéro 2 mondial…

« Vous vous foutez des joueurs »