Tennis

Tennis : L'étonnant regret de Dominic Thiem !

Publié le 24 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Forfait jusqu'à la fin de saison Dominic Thiem va louper l'US Open et pas que. L'Autrichien regrette en effet de ne pas disputer la Coupe Davis.

Depuis sa victoire à l'US Open 2020, la carrière de Dominic Thiem cale. Tout commence à Roland-Garros 2020, son tournoi de prédilection, où l'Autrichien sort en 1/4 de finale face à Diego Schwartzmann. A l'Open d'Australie 2021 c'est Grigor Dimitrov qui l'élimine en 1/8e de finale. Et le pire est à venir : à Roland-Garros 2021, Thiem est battu dès ... le 1er tour face au vétéran Pablo Andujar.

Thiem regrette de ne pas jouer la Coupe Davis !