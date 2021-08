Tennis

Tennis : Gasquet se lâche sur l'absence de Federer et Nadal !

Publié le 22 août 2021 à 13h35 par La rédaction

L'US Open 2021 sera le deuxième tournoi consécutif sans Rafael Nadal. Roger Federer a lui manqué 3 des 5 derniers tournois.

Absents tous les deux de l'US Open 2020, Rafael Nadal et Roger Federer seront forfaits également pour l'édition 2021. Un véritable crève-cœur pour les fans de ces deux joueurs, qui totalisent 40 Grand Chelem. Figures incontestables du tennis du XXIe siècle, Nadal comme Federer inquiètent par leurs blessures répétitives. Et si la fin de carrière sonnait pour les deux rivaux ?

Gasquet regrette ces absences