Tennis

Tennis : Une légende annonce la couleur pour Novak Djokovic à l’US Open !

Publié le 25 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Avant le début de l’US Open, John McEnroe a choisi son favori pour la victoire finale. Sans surprise, il s’agit de Novak Djokovic.

Archi dominant sur ce début de saison et vainqueur de tous les tournois du Grand Chelem jusqu’aux Jeux Olympiques, Novak Djokovic semblait implacable. Mais à Tokyo, le roi est tombé. Battu par Alexander Zverev en demi-finale, le Serbe n’a même pas pu accrocher le bronze. Une déception énorme qui renforce encore plus son envie de remporter l’US Open. Alors qu’il avait déjà vu juste pour les JO, John McEnroe se remet au jeu des pronostics. Cette fois-ci, la légende américaine voit Novak Djokovic l’emporter et il l’a mis en garde sur les dangers de l’US Open.

« Il va gagner le tournoi, c’est ce que j’anticipe »