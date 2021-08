Tennis

Tennis : Vers une fin de carrière pour Nadal ? La réponse !

Publié le 23 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Rafael Nadal souffre d'une grave blessure au pied qui l'a obligé à déclarer forfait jusqu'à la fin de la saison 2021.

Depuis l'édition de 2005 de Roland Garros, Rafael Nadal s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de son époque, mais aussi de l'histoire. L'Espagnol a remporté 20 titres du Grand Chelem, record qu'il co-détient avec Roger Federer et Novak Djokovic. L'Espagnol s'est bien entendu fait un nom à Roland Garros, avec pas moins de 13 titres remportés, mais l'US Open, Wimbledon et l'Open d'Australie font aussi partie de son palmarès.

Nadal pourrait avoir du mal à revenir