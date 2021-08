Tennis

Tennis : L'annonce de Murray sur le forfait polémique de Kyrgios !

Publié le 23 août 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 23 août 2021 à 21h41

A Winston Salem, Andy Murray s'apprêtait à affronter Nick Kyrgios. Mais le forfait de l'Australien a rebattu les cartes. De quoi obliger le Britannique à revoir son plan de jeu et de préparation.

A 34 ans, Andy Murray connaît une renaissance véritablement inattendue. L'Ecossais semblait perdu depuis sa victoire aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 enchaînant les blessures. En 2019, Murray réfléchissait même à mettre fin à sa carrière. Mais 2021 a tout relancé : à Wimbledon, le tennisman a atteint le 3e tour. Un véritable miracle pour ce joueur, handicapé par une blessure à la hanche. Murray est remonté à la 114e place du classement ATP.

Murray perplexe face au forfait de Kyrgios