Tennis

Tennis : Murray prêt à en découdre avec Kyrgios !

Publié le 22 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Le dernier tournoi de préparation avant l'US Open à Winston Salem offre une belle affiche dès le premier tour entre Andy Murray et Nick Kyrgios.

Andy Murray connaît une véritable renaissance en 2021. A 34 ans l'Ecossais semblait perdu pour le tennis depuis sa victoire aux Jeux Olympiques 2016. Handicapé par une hanche douloureuse, Murray avait pensé à mettre fin à sa carrière début 2019. Mais un retour de haute volée à Wimbledon 2021 (éliminé au 3e tour), permet à l'ancien numéro 1 mondial de renouer avec ses plus belles années.

Murray content de jouer Kyrgios