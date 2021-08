Tennis

Tennis : Nicolas Mahut dévoile son GOAT !

Publié le 25 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Federer, Nadal, Djokovic… Nicolas Mahut estime que pour élire un GOAT du tennis, il faut différencier les trophées et le jeu.

C’est un débat qui divise tous les fans de la petite balle jaune. Qui est le GOAT ? À savoir qui est le meilleur joueur de l’histoire du tennis ? Si pour certains, il s’agit de Roger Federer pour sa longévité et sa classe qu'il incarne un court, pour d’autres c’est plutôt Rafael Nadal pour son côté battant, d’un homme qui ne lâche jamais rien. Mais pour Nicolas Mahut, il faut dissocier le palmarès de l’émotion pour véritablement identifier un GOAT.

«Moi je pense qu’il y a aussi une part d’émotion, de subjectivité sur ce sujet‐là»