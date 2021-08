Tennis

Tennis : Andy Murray réaliste sur son niveau !

Publié le 25 août 2021 à 18h35 par La rédaction

De retour sur le circuit de manière plus régulière, Andy Murray sait qu’il est encore très loin de son meilleur niveau et reste objectif sur ses capacités.

Alors qu’il devait affronter Nick Kyrgios au 1er tour du tournoi de Winston-Salem, Andy Murray a finalement rencontré Noah Rubin. Il s’en est défait très facilement (6-2, 6-0). Mais l’aventure de l’Écossais s’est arrêtée en 16ème de finale, battu par l’Américain Francis Tiafoe (7-6, 6-3). Conscient de sa baisse de niveau, Murray estime être rentré dans le rang. Malgré une hausse de son niveau physique, il relève une inconstance chronique durant ses matchs qui l’empêche d’être régulier et d’aller plus loin lors des tournois.

«Mon niveau est environ 50 ou 60e mondial»