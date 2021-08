Tennis

Tennis : Serena Williams dépitée après l’annonce de son forfait pour l’US Open !

Déjà absente aux Jeux Olympiques, Serena Williams a dû renoncer à l’US Open, elle qui est toujours blessé depuis son abandon à Wimbledon.

Depuis son abandon à Wimbledon le 29 juin dernier, on n'a toujours pas revu Serena Williams sur un court de tennis. Blessée, l’Américaine avait dû lâcher l’affaire dès le premier tour. Une déception immense pour celle qui a remporté sept titres en Angleterre. Après cet échec, Serena Williams est retournée au travail en attendant avec impatience l’US Open, avoir avoir été forcée de renoncer aux Jeux Olympiques. Malheureusement pour elle, il faudra aussi faire l’impasse sur l’US Open…

« Si l’US Open avait eu lieu dans trois semaines au lieu de la semaine prochaine, cela aurait été possible »