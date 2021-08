Tennis

Tennis : La révélation de Serena Williams sur son idole !

Publié le 17 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Même avec un palmarès long comme le bras, Serena Williams reste une fan comme les autres.

Serena Williams réalise une riche carrière. 7 Open d'Australie et Wimbledon, 6 US Open et 3 Roland Garros compose ses 23 titres en Grand Chelem. Avec un total de 73 titres, elle dispose d'un palmarès capable de faire d'elle l'une des plus grandes tenniswomen de l'histoire. Mais malgré cette litanie de titre, Serena Williams garde une admiration notable pour l'une de ses prédécesseurs.

Williams admirative de Billie Jean King