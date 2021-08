Tennis

Tennis : Cette grande annonce de Medvedev sur son succès !

Publié le 27 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Avec un palmarès étoffé malgré l’absence de Grand Chelem, Daniil Medvedev est fier de ce qu’il a accompli jusqu’à présent et compte aller plus loin.

Daniil Medvedev continue d’impressionner et de grimper les échelons un par un. Le Russe fait désormais partie des ténors du circuit même s’il n’a pas encore remporté de tournoi du Grand Chelem malgré deux finales à l’US Open et l’Open d’Australie. Mais le numéro 2 mondial a à son actif 4 Masters 1000 et 1 Masters. Un palmarès qu’il n'aurait jamais cru acquérir. Mais Medvedev en demande plus et pense à l’US Open.

« J’ai réalisé des choses assez incroyables et je n’aurai aucun regret d’être allé aussi loin »