Tennis : Cette énorme analyse sur le niveau XXL de Djokovic !

Publié le 27 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que l'US Open va prochainement débuter, Novak Djokovic semble être le favori pour le tournoi new-yorkais. Le Serbe pourrait ainsi réaliser le Grand Chelem calendaire.

Après son énorme déception aux Jeux Olympiques de Tokyo, Novak Djokovic souhaite rebondir. Le numéro 1 mondial ne réalisera certes pas le Grand Chelem doré cette saison, mais est toujours en lice pour réussir le Grand Chelem calendaire. Après avoir remporté l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, Djokovic va donc tenter de triompher lors de l'US Open, qui aura lieu du 30 août au 12 septembre prochain. Le Serbe devrait même enchaîner les succès lors des prochains tournois selon Brad Gilbert, ancien joueur de tennis professionnel.

« Il sera le favori des 8 prochains Grands Chelems »