Tennis : Medvedev justifie son amour pour… le Bayern Munich !

Publié le 26 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Si Daniil Medvedev est l’un des meilleurs tennismans au monde, il est aussi un grand fan de football et principalement du Bayern Munich.

Numéro 2 mondial et personnage central du circuit ATP, Daniil Medvedev s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de tennis au monde. Si pour le moment le Russe n’a toujours pas remporté de tournoi du Grand Chelem, la marge semble de plus en plus courte, à l’image de Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Dans un entretien accordé à Spox , Medvedev n’a pas parlé de tennis mais de football. Il s’est notamment expliqué sur son amour pour le Bayern Munich.

« Le Bayern est devenu de plus en plus important dans ma vie »