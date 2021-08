Tennis

Tennis : Alexander Zverev affiche ses ambitions !

Publié le 26 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur de l’or à Tokyo, Alexander Zverev va débarquer à l’US Open pour la victoire finale. L’Allemand a dévoilé ses ambitions à quelques jours du Grand Chelem américain.

Près d’un mois après sa médaille d’or obtenue aux Jeux Olympiques de Tokyo, Alexander Zverev s’est adjugé le Masters 1000 de Cincinnati. Une confirmation rapide pour celui qui se présentera comme l’un des candidats les plus sérieux pour l’US Open. Face à Novak Djokovic qu’il a battu à Tokyo, la marche sera grande, mais franchissable. A quelques jours du début du tournoi, l’Allemand a fait un point sur ses ambitions, notamment celle de remporter un Grand Chelem.

« Il s’agit maintenant de passer à l’étape suivante et de remporter un Grand Chelem »