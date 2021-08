Tennis

Tennis : Vaccin, Covid... L'opinion tranchée de Djokovic !

Publié le 28 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors que l'US Open va débuter le 30 août prochain, les sujets ne semblent pas tourner uniquement autour du tennis sur le circuit. Après Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios, c'est Novak Djokovic qui a partagé son avis sur le vaccin contre le Covid-19.

La crise sanitaire impacte de nombreux sports et le tennis n'y échappe pas. Pour autant, le public revient petit à petit prendre place dans les gradins, empêchant ainsi des confrontations silencieuses entre deux joueurs, notamment détestées par Benoît Paire par le passé. Par ailleurs, si ce semblant de retour à la normale semble être lié à la vaccination, certains acteurs majeurs du circuit ATP n'hésitent pas à partager leur opinion sur ce sujet épineux. Stefanos Tsitsipas avait d'ailleurs fait polémique à Cincinnati en poussant un coup de gueule contre le vaccin. Désormais, c'est le numéro 1 mondial Novak Djokovic qui se prononce sur la question.

« Se faire vacciner devrait toujours être une décision personnelle »