Tennis

Tennis : Vaccin, Covid... Le gros coup de gueule de Stefanos Tsitsipas !

Publié le 19 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Pendant que l’ATP songe à rendre obligatoire le vaccin contre la Covid-19, Stefanos Tsitsipas a pris de son temps pour répondre à son choix de ne pas se faire vacciner.

Alors que le monde entier se fait petit à petit vacciner contre la Covid-19, certains athlètes de haut niveau ne le sont toujours pas. Pour certains, c’est un choix personnel. Novak Djokovic en fait partie, Stefanos Tsitsipas également. Pour le moment, le Grec ne ressent pas le besoin de se faire vacciner, lui qui demande plus d’informations sur la nature du produit injecté. Et à l’heure où l’ATP réfléchirait à rendre obligatoire la vaccination, Stefanos Tsitsipas est monté au créneau.

«Personne ne peut me forcer à me faire vacciner»