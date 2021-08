Tennis

Tennis : Gilles Simon revient sur son forfait pour l'US Open !

Publié le 29 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Gilles Simon ne participera pas à l'US Open 2021. Le Français a été déclaré cas contact et comme il n'était pas vacciné...

L'US Open 2021 se déroulera sans Roger Federer, Rafael Nadal ni... Gilles Simon. L'absence du Français de 36 ans n'a certes pas le même impact que celles de ses collègues suisse et espagnol. Mais le Niçois a su faire preuve d'une véritable régularité au plus haut niveau, qui l'a emmené jusqu'au 6e rang mondial en 2009. Vainqueur de 14 titres lors de sa carrière, Simon est devenu peu à peu l'un des 4 mousquetaires avec ses coéquipiers Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gaël Monfils.

Simon absent à cause du Covid-19...