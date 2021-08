Tennis

Tennis : Novak Djokovic dévoile ses ambitions avant l’US Open !

Publié le 28 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Novak Djokovic a la possibilité de réaliser le Grand Chelem calendaire en remportant l’US Open. Un défi qu’il aborde avec une grande motivation.

À l’approche de l’US Open, le grandissime favori se nomme évidemment Novak Djokovic. Surtout en l’absence pour blessure de Rafael Nadal et Roger Federer. Le Serbe a fait du titre à Flushing Meadows l’objectif final de sa saison. Il pourrait être le premier joueur depuis plus de 50 ans à réaliser le Grand Chelem calendaire, à savoir remporter les 4 tournois majeurs lors de la même saison. La pression sera sur lui mais le numéro 1 mondial aborde le tournoi avec beaucoup d’envie.

« C'est un rêve de gagner un titre ici qui bouclerait le Grand Chelem calendaire »