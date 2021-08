Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Zverev annonce la couleur pour l'avenir !

Publié le 28 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal et Roger Federer seront absents à l'US Open, une nouvelle génération de joueurs prend petit à petit sa place dans les hauteurs du classement ATP. Pour Alexander Zverev, la relève est prête.

La fin du règne pratiquement sans partage de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic semble approcher à grand pas. À 40 ans, Federer va être éloigné pendant de long mois des courts après avoir décidé de se faire opérer du genou. De son côté, Nadal (35 ans) doit également composer avec des pépins physiques de plus en plus récurrents, l'obligeant à faire l'impasse sur l'US Open. Seul Novak Djokovic (34 ans) fait encore de la résistance sur le circuit, en étant notamment encore en lice pour réaliser le Grand Chelem calendaire. Pour autant, Alexander Zverev se dit prêt pour la succession des trois monstres.

« À un moment donné, ils devront prendre leur retraite »