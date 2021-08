Tennis

Tennis : Ce terrible constat sur Roger Federer et Serena Williams !

Publié le 27 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que les cadors du tennis comme Roger Federer ou Serena Williams doivent composer avec des blessures récurrentes, Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de l'américaine, a analysé la longévité de ces joueurs de haut niveau.

La fin d'une ère se rapproche jour après jour sur la scène du tennis mondial. À 40 ans, Roger Federer devrait être éloigné plusieurs mois des courts après avoir décidé de se faire opérer d'un genou douloureux. De ce fait, le Suisse ne participera pas à l'US Open qui débute le 30 août prochain, tout comme Rafael Nadal, blessé. Du côté du tableau féminin, la sextuple vainqueur du Grand Chelem new-yorkais, Serena Williams, sera également absente, malgré le fait d'avoir tout tenté pour être prêt à temps physiquement. Pour son entraîneur Patrick Mouratoglou, le moindre pépin physique ne pardonne plus à un âge avancé.

« 40 ans, c’est difficile pour le sport de très haut niveau »