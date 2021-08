Tennis

Tennis : Medvedev annonce la couleur pour l'US Open !

Publié le 29 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Numéro 2 Mondial, Daniil Medvedev arrive gonflé à bloc pour tenter de remporter son premier Grand Chelem à Flushing Meadows.

Cette saison 2021 semble être celle de la confirmation pour Daniil Medvedev. Après avoir atteint pour la première fois une finale de Grand Chelem à l'USO 2019 où il avait poussé Rafael Nadal à un match en 5 sets, le Russe a atteint à nouveau la finale cette fois-ci à l'Open d'Australie. Puis à Roland Garros et à Wimbledon, deux tournois dont les surfaces ne l'avantagent guère, Medvedev a obtenu des résultats honorables (1/4 à RG, 1/8e à Wimbledon).

Medvedev se souvient de son parcours de 2019