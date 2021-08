Tennis

Tennis : Vaccin, Covid... Andy Murray monte au créneau !

Publié le 30 août 2021 à 12h35 par La rédaction

En marge de l'US Open qui débute ce lundi, les débats autour de la vaccination battent leur plein en coulisses. Alors que certains joueurs de renom ont refusé jusqu'ici de se faire vacciner, Andy Murray espère que les mentalités changeront à l'avenir.

Le tennis ne semblerait pas être le seul sujet de conversation à l'occasion de l'US Open. En effet, les débats sur la vaccination font beaucoup de bruit sur le circuit ATP. Au dernier Masters 1000 de Cincinnati, Stefanos Tsitsipas avait créé la polémique après avoir passé un coup de gueule sur le vaccin contre le Covid-19. Dernièrement, Novak Djokovic déclarait lui que la vaccination devait être une décision personnelle. De son côté, Andy Murray, favorable au vaccin, a partagé un tout autre avis sur la question.

« J’espère que plus de joueurs choisiront de l’avoir dans les prochains mois »