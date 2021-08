Tennis

Tennis : Andy Murray fracasse Stefanos Tsitsipas !

Publié le 31 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Après sa défaite en 5 sets contre Stefanos Tsitsipas au premier tour de l’US Open, Andy Murray a allumé le Grec pour ses pauses à rallonge qui selon le Britannique « vous affectent physiquement ».

Avec les mots d’Alexander Zverev, on avait eu un avant-goût de ceux d’Andy Murray. Une fois de plus, la polémique Tsitsipas est revenue sur la table. Pour leur entrée en lice à l’US Open, Stefanos Tsitsipas et Andy Murray se sont livrés une merveilleuse bataille, remportée par le premier cité, mais qui finira malheureusement entachée par les pauses à rallonge du Grec. Comme à Cincinnati contre le champion olympique allemand, le numéro 3 mondial s'est accordé des pauses trop longues selon Andy Murray, de quoi reprendre le dessus sur le Britannique, en deçà physiquement. Ce qui a le don d’agacer le tennisman de 34 ans, très remonté contre Stefanos Tsitsipas.

« J’ai perdu du respect pour lui »