Tennis : Gaël Monfils donne la recette de son retour flamboyant !

Publié le 30 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Gaël Monfils est en forme depuis plusieurs semaines. Et son entraîneur Gunter Bresnik n'y est peut-être pas étranger comme l'a expliqué le Français.

Gaël Monfils s'est révélé aux yeux de la planète tennis dès ses 20 ans. A Roland-Garros 2006, le tout jeune espoir français atteignait les huitièmes de finale en éliminant notamment Andy Murray et la tête de série n°8 James Blake. 15 ans plus tard, Monfils a une carrière accomplie avec des demis à Roland-Garros et à l'US Open, une place de 6e joueur mondial comme pic de carrière et 10 titres à son palmarès.

Une renaissance grâce à Bresnik ?