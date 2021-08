Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un gros avertissement avant l'US Open !

Publié le 30 août 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 30 août 2021 à 21h36

A l'US Open, Novak Djokovic se retrouve face à un véritable challenge : réussir à réaliser le Grand Chelem. Mais ça ne sera pas de tout repos selon un expert dans le domaine.

Novak Djokovic réalise l'une des saisons les plus incroyables de l'histoire du tennis. Le Serbe a remporté l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon soit les trois premiers Grands Chelem. Il a ainsi atteint le cap des 20 titres, et donc égalé le record de Rafael Nadal et Roger Federer. Mais Djokovic se retrouve maintenant face à un dernier challenge: gagner l'US Open pour réaliser le premier Grand Chelem depuis 1969.

Laver avertit Djokovic