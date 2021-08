Tennis

Tennis : Le gros constat de cette légende sur l'avenir de Djokovic !

Publié le 30 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors que l'US Open débute ce lundi, Novak Djokovic va tenter de remporter le tournoi new-yorkais afin de réaliser le Grand Chelem calendaire. Pour l'ancien numéro 1 mondial Mats Wilander, cela pourrait bien être la dernière victoire majeure du Serbe.

Bientôt la fin pour Novak Djokovic ? À 34 ans, le numéro 1 mondial semblerait toujours être à son meilleur niveau, encore plus cette saison. Le Serbe enchaîne en effet les grosses victoires sur le circuit, en ayant remporté cette année l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Après l'énorme déception des Jeux Olympiques de Tokyo, Djokovic arrive remonté à bloc à New-York pour tenter de gagner l'US Open, et ainsi réaliser le Grand Chelem calendaire. Cependant, pour l'ancien joueur Mats Wilander, la nouvelle génération est amenée à briller et pourrait bien pousser vers la sortie Novak Djokovic...

« Je pense qu’il sera très difficile pour Novak de rester au top trop longtemps »