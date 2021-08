Tennis

Tennis : Djokovic envoie un message fort à Nadal et Federer !

Publié le 29 août 2021 à 18h35 par La rédaction

A quelques jours de l’US Open, Novak Djokovic s’est exprimé sur les blessures à répétition de ses concurrents directs, que sont Rafael Nadal et Roger Federer.

Pendant que Novak Djokovic prépare avec confiance l’US Open, qui débute la semaine prochaine, plusieurs de ses concurrents seront devant leur télévision. C’est notamment le cas de Rafael Nadal et Roger Federer (ou de Serena Williams sur le circuit WTA), encore minés par des pépins physiques. A 34 ans, Djokovic est pour le moment épargné par son corps, ce qui ne l’empêche pas de s’inquiéter. Dans des propos relayés par We Love Tennis , le numéro 1 mondial a fait part de sa méfiance vis-à-vis des blessures.

« En tant que père, je veux pouvoir lancer ou taper dans un ballon ou courir avec mes enfants »