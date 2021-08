Tennis

Tennis : Cette sortie de taille sur l'avenir de Roger Federer !

Publié le 30 août 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 30 août 2021 à 19h36

A 40 ans et après une blessure au genou, Roger Federer pourrait avoir du mal à retrouver son meilleur niveau. Ce n'est pourtant pas l'avis d'un ancien tennisman.

A 40 ans, Roger Federer dispose de l'une des carrières les plus riches de l'histoire du tennis et peut-être même du sport. Le Suisse a remporté un total hallucinant de 20 Grand Chelem et détient le record de semaines consécutives à la place de numéro 1 mondial. Véritable légende de ce sport, Federer a toutefois du mal à retrouver le niveau de ses belles années et n'a plus obtenu de titres en Majeurs depuis sa victoire à l'Open d'Australie 2018.

Federer peut encore gagner un titre