Tennis

Tennis : L'entraîneur de Serena Williams lâche ses vérités !

Publié le 29 août 2021 à 14h35 par La rédaction

L'US Open 2021 se déroulera sans Serena Williams. L'ancienne n°1 mondiale n'a pas su se remettre à temps de sa blessure aux adducteurs, comme l'explique son entraîneur Patrick Mouratoglou.

Serena Williams ne sera pas présente à l'US Open 2021. L'Américaine a pourtant décroché 6 couronnes à domicile, dont la dernière en 2014. Lors de la dernière édition, elle avait atteint les demi-finales mais était tombée face à Victoria Azarenka. Mais sa saison 2021 est déjà plus difficile, preuve en sont ses défaites à l'Open d'Australie (1/2 face à Naomi Osaka), à Roland Garros (1/8 face à Elena Rybakina) et à Wimbledon (tombée dès le premier tour contre Aliaksandra Sasnovich).

Mouratoglou sur le forfait de sa joueuse