Tennis

Tennis : L'immense compliment de l'adversaire de Djokovic !

Publié le 2 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur des trois premiers Grands Chelem de l'année, Novak Djokovic espère réaliser une historique passe de quatre à l'US Open.

Novak Djokovic a réalisé une saison 2021 formidable, peut être l’une des meilleures de l’histoire du tennis. Le Serbe a réussi à remporter les trois premiers Grands Chelem : l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Une performance qui n’avait plus été réalisée depuis Rod Laver en 1969. Mais pour égaler définitivement l’Australien, il reste encore à Djokovic le plus grand défi tennistique qu’il soit : réaliser le Grand Chelem. Il ne lui manque plus que l’US Open pour cela.

Djokovic a déjà effacé Nadal et Federer