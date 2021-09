Tennis

Tennis : Patrick Mouratoglou prévient Novak Djokovic !

Publié le 1 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Si Novak Djokovic a remporté son 1er tour de l’US Open, le Serbe devra réussir à se contrôler s’il veut aller au bout selon Patrick Mouratoglou.

Novak Djokovic aborde l’US Open avec une très grosse pression, certainement positive pour lui. Il a l’occasion de réaliser le Grand Chelem calendaire s’il venait à remporter le titre à Flushing Meadows. Peut-être que le Serbe pensait déjà à l’idée d’accomplir cet exploit lors des Jeux Olympiques de Tokyo, où le Serbe a déçu.

« Pour l’instant, il doit se concentrer sur sa capacité à gérer ses nerfs »