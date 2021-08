Tennis

Tennis : Les compliments de cette légende à Djokovic !

Publié le 31 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Novak Djokovic est l'un des plus grands tennismen de sa génération. Le Serbe reçoit de ce fait souvent des louanges de la part de ses aînés.

Novak Djokovic réalise l’une des plus grandes saisons de l’histoire du tennis. Le Serbe vient de remporter les trois premiers titres du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon), un exploit qui n’avait plus été réalisé depuis Rod Laver en 1969 ! L’Australien est d’ailleurs le dernier joueur à avoir réalisé le Grand Chelem calendaire (les 4 majeurs de suite). Un exploit que Djokovic rêve de rééditer.

Djokovic encensé par Chris Evert