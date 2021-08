Tennis

Tennis : Kylian Mbappé envoie un message à Novak Djokovic !

Publié le 31 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Kylian Mbappé a posté un message sur ses réseaux sociaux pour féliciter Novak Djokovic, qui a noué un partenariat avec une marque horlogère.

Novak Djokovic va débuter l’US Open avec un énorme objectif en tête : réaliser le Grand Chelem calendaire, exploit qui n’a plus été réalisé depuis plus de 50 ans. Le Serbe se sait très attendu mais s’est préparé en conséquence malgré ses Jeux Olympiques ratés (il n’a ramené aucune médaille). Et à cette occasion, le numéro 1 mondial devrait compter sur un soutien de poids.

Mbappé est l’égérie de cette marque