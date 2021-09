Tennis

Tennis : Grande motivation avec l'absence de Nadal et Federer ?

Publié le 6 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Rafael Nadal et Roger Federer sont absents de l'USO. De quoi ouvrir un peu plus le plateau pour voir peut être un nouveau vainqueur.

Le duo Roger Federer - Rafael Nadal aura marqué l’histoire du tennis un peu comme Agassi-Sampras , Emerson - Laver, Connors - Lendl ou Borg -McEnroe avant eux. Avec 20 titres du Grand Chelem, ils sont les co-recordman du genre avec Novak Djokovic. Des records, ils en ont à foison : citons le record de titre dans une épreuve du Grand Chelem (13 Roland-Garros) pour Nadal ou le record de semaines consécutives en tant que n°1 mondial de Roger Federer.

« Sans Roger et Rafa, les gars ont faim »