Tennis

Tennis : Novak Djokovic revient sur sa défaite en finale de l’US Open !

Publié le 13 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Battu en finale de l’US Open par Daniil Medvedev, Novak Djokovic n’a pas caché sa déception, avant de rapidement remercier le public américain et de féliciter son adversaire du soir « pour son match incroyable ».

Il avait une fois de plus l’occasion d’écrire l’histoire et d’imposer encore un peu plus son nom dans la légende. Novak Djokovic pouvait devenir le premier joueur à réaliser le Grand Chelem calendaire depuis Rod Laver en 1969. Il n’en sera rien. Face à un Daniil Medvedev des très grands jours, le Serbe n’a jamais pu sortir la tête de l’eau. Pire, Djoko n’a même pas mis la main sur une seule manche. Une défaite sèche sur laquelle le numéro 1 mondial est revenu après la rencontre.

« Je suis le plus heureux du monde parce que vous avez rendu ce moment particulier »