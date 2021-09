Tennis

Tennis : Le clan Medvedev dévoile l'une des clés de sa réussite !

Publié le 14 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Impressionnant en finale de l’US Open face à Novak Djokovic, Daniil Medvedev a su passer un cap sur l’aspect mental. C’est ce qu’a expliqué son coach Gilles Cervara.

Il devrait avoir du mal à retomber de son petit nuage. Le numéro 2 mondial à l’ATP Daniil Medvedev a mis fin au plus grand rêve de Novak Djokovic, celui de réaliser le Grand Chelem calendaire. En effet, le Russe a parfaitement maitrisé le joueur aux 20 majeurs pour s’imposer en finale de l’US Open (6-4, 6-4, 6-4) . Son entraineur Gilles Cervara a confié que c’était grâce à sa force mentale que le Russe pouvait renverser des montagnes.

« Daniil est quelqu’un de supérieurement intelligent »