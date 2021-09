Tennis

Tennis : Cette incroyable accusation à l'encontre de Djokovic !

Publié le 14 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Novak Djokovic s'est effondré en larmes lors de la finale de l'US Open. Vraie pression ou tentative de manipulation du public ?

La marche était trop haute, la pression trop forte. La finale de l’US Open entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev était l’occasion pour le Serbe de décrocher un 21e Majeur et donc d’obtenir le record devant Rafael Nadal et Roger Federer. Surtout, Djokovic pouvait réaliser le premier Grand Chelem (les 4 Majeurs dans la même année) depuis 1969. Sauf qu’à l’époque Rod Laver ne l’avait gagné que sur 2 surfaces différentes.

Djokovic, un manipulateur ?