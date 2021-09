Tennis

Tennis : La très belle sortie de Medvedev sur Djokovic !

Publié le 13 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Magnifique vainqueur de l’US Open, Daniil Medvedev vient de s’adjuger son premier titre majeur. Le Russe a aussi brisé les rêves de Grand Chelem calendaire de Novak Djokovic, il s’en est d’ailleurs excusé.

Ce dimanche avait peut-être lieu le match le plus important de la carrière de Novak Djokovic, mais aussi de celle de Daniil Medvedev. Une finale de l’US Open au sommet entre les deux premiers au classement ATP. Mais un dernier affrontement où le Russe aura très rapidement pris le dessus. Face à la pression et au niveau exceptionnel de Medvedev, Novak Djokovic n’a pas pu atteindre son rêve de Grand Chelem calendaire. Son bourreau, vainqueur de son premier titre majeur, s’en est presque excusé.

« Je suis vraiment désolé pour Novak »