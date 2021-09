Tennis

Tennis : Ce constat fort sur Federer et Nadal...

Publié le 17 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Avec la victoire de Daniil Medvedev en finale de l’US Open face à Novak Djokovic, des perspectives s’ouvrent pour la nouvelle génération du tennis. Confrontée à la puissance des 3 cadors du circuit jusque là, elle peut désormais se mettre à rêver.

Et si la nouvelle génération prenait le pas sur l’ancienne ? Un passage de témoin est peut-être en train d’avoir lieu depuis la victoire à l’US Open de Daniil Medvedev face au grandissime favori, le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Le Serbe avait déjà éprouvé des difficultés à écarter Alexander Zverev en demi-finale. Le dernier joueur à avoir accédé au dernier carré était lui aussi issu de la nouvelle génération : le canadien Félix Auger-Aliassime. Pour Patrick Mouratoglou, ces joueurs marquent de plus en plus de leur empreinte le tennis.

« Maintenant on peut dire que c’est différent, il y a des ouvertures »