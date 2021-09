Tennis

Tennis : Djokovic en remet une couche sur la nouvelle génération !

Publié le 15 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Avec la victoire de Daniil Medvedev, la Next Gen a enfin vaincu le signe indien. De quoi peut-être mettre fin à la domination du Big 3 ?

Daniil Medvedev (2e à l'ATP), Stefanos Tsitsipas (3e) et Alexander Zverev (4e) sont-ils les nouveaux Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ? Ces joueurs ont en commun leur jeune âge (25 ans maximum). A eux trois ils totalisent 1 titre du Grand Chelem, 2 finales, 3 demi finales, 4 Masters 1000 et 1 titre Olympique sur cette seule saison. La saison de la confirmation enfin pour ces espoirs qu’on pouvait penser aussi déchus que la génération précédente (Kei Nishikori, Milos Raonic).

Djokovic félicite la Nextgen