Tennis : Dominic Thiem dévoile le meilleur joueur de la nouvelle génération !

Publié le 14 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Les joueurs de la nouvelle génération du tennis continuent de gravir les échelons. Daniil Medvedev est le premier d’entre eux à remporter un tournoi du Grand Chelem. Selon Dominic Thiem, le Russe dépasse pour l’instant les autres.

Il cherchait son premier sacre en Grand Chelem depuis pas mal de temps et il est enfin parvenu à ses fins. Daniil Medvedev n’a fait qu’une bouchée de Novak Djokovic en finale de l’US Open (6-4, 6-4, 6-4). Le Russe a balayé le numéro 1 mondial en ne lui laissant aucune opportunité. Daniil Medvedev est donc le premier joueur de la nouvelle génération à remporter un tournoi majeur.

« Il a une longueur d’avance sur Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev »