Tennis : Medvedev successeur de Nadal, Federer et Djokovic ? La réponse !

Publié le 14 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

En remportant son 1er Grand Chelem à l'US Open, Daniil Medvedev pourrait se lancer vers d'autres victoires selon l'un de ses formateurs.

Daniil Medvedev a fait tomber le complexe qui s’abattait sur la Next Gen. Considérés comme les tennismans les plus talentueux de leur génération le trio Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev - Daniil Medvedev butait à chaque fois sur un membre du BIG 3 (notamment Novak Djokovic ces derniers mois). Mais en finale de l’US Open Medvedev a dominé le Serbe sur un score sans appel de 6-4 6-4 6-4. Pour la 2e fois seulement depuis janvier 2017, le vainqueur n’est ni Nadal ni Federer ni Djokovic.

Medvedev le nouveau Nadal ?