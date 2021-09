Tennis

Tennis : Ce témoignage fort sur la personnalité de Djokovic...

Publié le 14 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Battu par Daniil Medvedev en finale de l'USO, Novak Djokovic a néanmoins eu l'ovation du public. Un moment fort pour un joueur qui pense manquer d'amour.

La finale de l’US Open entre Daniil Medvedev et Novak Djokovic fut le théâtre d’un évènement particulier. Non pas sur les courts même si il est rare de voir Djokovic se faire boxer cette façon (6-4 6-4 6-4). Mais surtout dans le public : au dernier changement de côté, alors que le Serbe est ultra-dominé, les spectateurs du Arthur Ashe Stadium l’encouragent de manière véhémente. Un évènement rare pour le Djoker qui a plus souvent l’impression d’avoir le public contre lui. Emu, il s’effondre en larmes.

« Novak est une personne généreuse »