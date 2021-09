Tennis

Tennis : Nadal, Federer… Djokovic reçoit un soutien de taille face aux critiques !

Publié le 16 septembre 2021 à 20h35 par B.C.

Alors que Novak Djokovic est confronté aux critiques depuis de longues années, Boris Becker ne cache pas son exaspération sur le sujet.

Tout proche de marquer l’histoire en finale de l’US Open, Novak Djokovic a finalement chuté face à Daniil Medvedev, privant ainsi le Serbe du Grand Chelem calendaire. Néanmoins, Djokovic n’a pas tout perdu sur le sol américain puisque le public lui a clairement affiché son soutien lors de cette finale, de quoi émouvoir un Novak Djokovic souvent chahuté sur le court par le passé. Interrogé sur ce problème auquel fait face Nole depuis de nombreuses années, Boris Becker interpelle le public et les médias.

« Il n’est pas acceptable que Djokovic soit toujours le méchant et Nadal et Federer toujours les gentils »