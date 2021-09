Tennis

Tennis : Dominic Thiem déclare sa flamme à Roger Federer !

Publié le 16 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Actuellement blessé, Dominic Thiem reconnaît avoir beaucoup appris en regardant Roger Federer.

Forfait jusqu’à la fin de la saison, Dominic Thiem est forcément attendu en 2022 après plusieurs contreperformances survenues avant sa blessure au poignet droit. Sorti en huitième de finale du dernier Open d’Australie par Grigor Dimitrov puis dès le premier tour de Roland-Garros face à Pablo Andujar, l’Autrichien a déçu compte tenu de son statut renforcé par sa victoire à l’US Open 2020. En attendant son retour, Dominic Thiem s’est livré sur ses débuts et a dévoilé le rôle important joué par Roger Federer.

« Federer a été la plus grande inspiration »