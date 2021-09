Tennis

Tennis : Boris Becker vole au secours d’Alexander Zverev !

Publié le 17 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Défait en demi-finale de l’US Open par Novak Djokovic, Alexander Zverev n’arrive toujours pas à remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Mais selon Boris Becker, l’Allemand atteindra bientôt son but.

Alexander Zverev n’y arrive toujours pas. Finaliste de l’US Open en 2020, il s’est incliné en demie-finale cette année sur les courts de Flushing Meadows. L’Allemand avait pourtant livré un très bon match face au numéro 1 mondial Novak Djokovic mais est finalement tombé en 5 manches. Malgré tout, après avoir décroché la médaille d’or aux JO de Tokyo et remporté le Masters 1000 de Cincinnati, le numéro 4 mondial reste un cador du circuit.

« S’il continue comme ça, il sera le prochain de la jeune garde qui gagnera un tournoi du Grand Chelem »