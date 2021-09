Tennis

Tennis : Medvedev déclare sa flamme à Djokovic

Publié le 15 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur de Novak Djokovic, Daniil Medvedev a empêché le Serbe de réaliser le Grand Chelem calendaire. Mais le Russe a tenu à faire part de son admiration pour le n°1 mondial.

La légendaire saison de Novak Djokovic s’est achevée sur une fausse note, un non-match. Après 27 victoires consécutives en Grand Chelem, le Serbe s’est incliné lourdement et sans défense face au n°2 mondial Daniil Medvedev 6-4 6-4 6-4 à l’US Open. Le vainqueur de l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon a donc raté pour une marche le Grand Chelem calendaire, un exploit seulement réalisé sous l’ère professionnel par Rod Laver en 1969

Medvedev souligne le respect de Djokovic